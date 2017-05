Helsingborg: Trafikolycka på E6

En trafikolycka har inträffat på E6 i höjd med Vasatorp i Helsingborg. Enligt uppgifter ska en personbil blivit påkörd av ett bakomvarande fordon. Tre personer är inblandade i händelsen och räddningsenheter är på väg till platsen.

