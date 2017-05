Malmö: En gripen för mordförsök

Foto: Fritz Schibli FZ Webbfilm

Polis och ambulans beordras på eftermiddagen till Husie med anledning av en misshandel. På plats anträffas en man med skador, och han förs med ambulans till sjukhus. Platsen är avspärrad för teknisk undersökning. En stund senare greps en man misstänkt för försök till mord.

Both comments and pings are currently closed.