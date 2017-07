Karlstad: Sprang från olycka

Vid 07-tiden inträffade en singelolycka på riksväg 61/62 vid Henstad, Hultsberg. En bil körde av vägen, och föraren sågs lämna bilen springande till skogs. Föraren, en man född -63, anträffades, 08:43 av en polispatrull i närheten. Då han misstänktes vara påverkad medtogs han för provtagning. han misstänks för smitning från trafikolycksplats och rattfylleri.

Both comments and pings are currently closed.