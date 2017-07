Norrköping: En skadad vid bråk i Karstorp

Polisen fick på förmiddagen samtal angående ett bråk i Karstorp där en man ska ha bråkat och eventuellt skadat en annan man. Även ambulans kallades till adressen. Polisen kom till platsen med ett flertal patruller och kunde inleda förhör med de inblandade och vittnen. Situationen beskrevs som lugn. En man i 30-årsåldern greps av polis misstänkt för misshandel av en annan man. En man i 30-årsåldern fördes med ambulans tills sjukhus. Han bedöms inte ha blivit allvarligt skadad. Den misstänkte ska förhöras av polis under dagen.

Both comments and pings are currently closed.