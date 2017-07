Solna: Misstänkt mordförsök

Larm inkom till polisen på morgonen om en svårt skadad person vid Enköpingsvägen i Ritorp. På plats anträffas en man i 40 års åldern med skador som tyder på att mannen blivit knivhuggen. Mannen fördes av ambulans till sjukhus. Polis arbetar på brottsplatsen med att spärra av för teknisk undersökning vidare hålls förhör med vittnen och dörrknackning kommer att genomföras i närområdet. Förundersökning inledd gällande försök till mord.

