Karlskrona: Brand på HVB-hem

Polis och räddningstjänst är på plats på Ekekullevägen, där det börjat brinna i på ett HVB-hem. Det ska vara en fullt utvecklad brand och räddningstjänst arbetar på plats med släckningsarbetet. Byggnaden har utrymts på boende.

