Stockholm: Busschaufför utsatt för misshandel

En busschaufför ska ha blivit misshandlad under eftermiddagen i Årsta. Enligt anmälaren har en man börjat slå på en busschaufför. Ett vittne pekar strax därefter ut den misstänkte gärningsmannen som kan gripas av polisen. Det är inte känt om busschauffören ådrog sig några skador.

Both comments and pings are currently closed.