Åstorp: Lastbil fast under viadukt

Strax efter kl 18.30 på torsdagen larmades räddningstjänst och polis till Tranarpsvägen (gamla E4) i Åstorp. En lastbil hade fastnat under en järnvägsviadukt. Ingen person ska ha kommit till skada. Vägen blockerades helt i båda riktningarna under sanerings- och bärgningsarbetet. Lastbilens skåp totalförstördes och även släpet fick stora skador. Järnvägsviadukten skall besiktigas av Infranords personal efter bärgningen.

