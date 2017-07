Malmö: Inbrott i Guldbutik

Polisen larmades strax ett natten mot fredagen till ett inbrott i en guldsmedsbutik på Linnégatan i Limhamn. Då väktare och polis kom på plats kunde man konstatera att någon krossat en ruta till butiken och troligen även tillgripit varar i butiken.

Both comments and pings are currently closed.