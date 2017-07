Norrköping: Brand i källare

Strax innan kl. 03.00 beordrades räddningstjänst och polis till en adress på Idrottsgatan i Norrköping efter larm om kraftig rökutveckling i källaren. Under gårdagsnatten brann det i källaren i samma fastighet, ett ärende som rubricerats som mordbrand. Även branden i natt misstänks vara anlagd varför polisen inlett ytterligare en förundersökning gällande mordbrand. Platsen är avspärrad för teknisk undersökning. En person har gripits såsom skäligen misstänkt för att ha anlagt de båda bränderna. Grunden till misstanken mot personen kan inte närmare preciseras med anledning av förundersöknings-sekretessen.

