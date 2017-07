Umeå: Kvinna vaknade av inbrottstjuv



En kvinna vaknade vid 04-tiden natten mot fredagen av att någon tog sig in i hennes bostad i Sandbacka, Umeå. Enligt RLC-befäl på polisens regionledningscentral ska kvinnan ha blivit utsatt för en misshandel och gärningsmannen ska även ha tillgripit saker i bostaden innan han försvann från platsen. Kvinnan ska dock lyckats känna igen mannen uppger polisen som för övrigt inte kan lämna mer uppgifter om händelsen på grund av utredningstekniska skäl.

