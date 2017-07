Östersund: Singelolycka vid camping

Ambulans och räddningstjänst larmades vid 04.30-tiden på fredagsmorgonen till Österåsens camping norr om Östersund där det ska ha inträffat en singelolycka med en personbil. Det har inte framkommit om någon person behövde föras till sjukhus.

