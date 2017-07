Göteborg: Man vaknade av inbrottstjuv

På Mellangatan vaknade en man i natt av att en okänd person befinner sig i köket. Det är en mörkklädd person som när han blir upptäckt hoppar ut genom ett fönster och springer därifrån. Det som fattas i bostaden är ägarens pass. Polisen har upprättat en anmälan om grov stöld men ingen är ännu gripen.

