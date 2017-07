Östergötland: Vårdslös körning på E4

Ett flertal trafikanter kontaktade polisen på förmiddagen då man observerat en personbil som framfördes i mycket hög hastighet och vårdslöst på E4:an söderut mellan Norrköping och Linköping. Bilen ska ha passerat ett flertal trafikanter på vägrenen och vinglat fram och tillbaka över hela vägbanan. Färden fortsatte söderut i riktning mot Mjölby och ett flertal polispatruller sattes in för att få stopp på det aktuella fordonet som körde över 200 km/h i tät trafik. På grund av rådande trafikläge med tät trafik så avbröts efterföljandet med tanke på risken för olyckor och personskador. Ytterligare samtal inkom från trafikanter på E4:an i Ödeshög som reagerat på den vårdslösa körningen som fortsatte söderut. Ett flertal polispatruller från Jönköpings län sattes in för att försöka få stopp på den vårdslösa körningen. Färden fortsatte i hög fart förbi Huskvarna och vidare in i Jönköping och på grund av trafikläget fick polisen återigen avbryta förföljandet för att undvika personskador. Sista position på aktuellt fordon, en ljusbrun Volvo V60, var på Odengatan i Jönköping.

