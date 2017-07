Tingsryd: Motorcykelolycka utanför Långasjömåla

En singelolycka med en motorcykel har inträffat på riksväg 29 i Långasjömåla uppger polisen. Det är ännu oklart vilka skador mc-föraren som har färdats ensam på fordonet har ådragit sig.

