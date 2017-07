Östergötland: Bilföraren stoppad i Göteborg

Uppdatering: Den personbil som både polisen i Östergötland och även i Jönköpings län har försökt stoppa är över. Klockan 12.18 lyckades polisen region Väst (Göteborg) att stoppa vansinnesfärden. Bilens framfart stoppades på riksväg 40 i höjd med Delsjömotet. Den aktuella bilen stoppades genom att polisbilar lyckades preja den flyende Volvon och sätta den ur körbart skick. Den man som kört fordonet är gripen men det finns ännu ingen identitet fastställd. Polisen i region Väst kommer att förhöra den misstänkte mannen och han ska också genomgå provtagning för att fastställa om han varit påverkad av alkohol eller droger under vansinnesfärden. Fordonet mannen brukat är en hyrbil från Järfälla. Ärendet utreds nu av polisen i region Väst. Brottsmisstanken rör vårdslöshet i trafik men brottsrubriceringen kan komma att ändras.

