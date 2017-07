Kalix: Försvunnen person

En man är försvunnen sedan några dagar, hemmahörande i Kalix. Ludvig Iresund har anmälts försvunnen av anhöriga efter att han inte varit nåbar sedan lördag den 22 juli. Pågående efterforskning har inte lett framåt och efter uppmaning från anhöriga söker nu polisen hjälp av allmänheten i syfte att bringa klarhet i Ludvigs försvinnande. Ludvig bor i egen lägenhet på adress Köpmannagatan 12 i centrala Kalix och har senast varit sedd under lördagen den 22 juli då han besökte sin arbetsplats, Norrbottens Media. Signalement: Man, född -93, ca 185 cm lång och normal till smal kroppsbyggnad. Mörhårig, axelångt hår och mörkt skägg eller helskägg. Ludvig är tatuerad på vänster skuldra, en vers/låttext på engelska. En svart herrcykel, 28” av märket Sjösala, som Ludvig disponerar är också borta. Tips med anledning av försvinnandet kan lämnas till polisen via telefonnummer: 114 14

