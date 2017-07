Kinda: Trafikolycka i Horn

En trafikolycka har inträffat mellan två fordon på Gamlebyleden i Horn i höjd med korsningen till länsväg 135. Enlgit uppifter ska ett av de inblandade fordonen ha hamnat på taket i samband med olyckan. Alla inblandade personer ska själva ha kunnat ta sig ur och räddningsenheter är på väg till platsen.

