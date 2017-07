Skellefteå: Hundar instängda i bil

Samtal kom på eftermiddagen in till polisen angående två hundar som var instängda i en bil. De ska enligt uppgift se ut att vara påverkade av värmen. En operatör från polisens ledningscentral får kontakt med bilägaren som uppger att hundarna endast lämnats en kort stund. Han ska gå till hundarna och därefter åka vidare. Denna typ av ärende är väldigt vanligt förekommande. Polisen får ta emot många samtal gällande hundar som är instängda i bilar. Det är viktigt att hundägare tänker sig för innan djuren lämnas i en bil. Även en bil som står i skuggan kan bli mycket varm invändigt och temperaturen kan stiga snabbt. Detta kan bli livshotande för en hund.

