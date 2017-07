Hultsfred: Motorcykelolycka utanför Målilla

Polis, räddningstjänst och ambulans skickades tidigare ikväll till länsväg 721 Målilla, i höjd med Ekenäs där en singelolycka med en motorcykel inträffat. Enligt polisen fördes motorcykelföraren i ambulans till sjukhus med oklara skador.

