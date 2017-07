Mark: Person knivskuren vid rånförsök

Vid Axel Bergengrens gata i Skene blev ikväll en man utsatt för ett rånförsök av en man i 25-30-årsåldern. Rånaren försökte komma åt den drabbades telefon och plånbok. Detta misslyckades dock när målsägaren gjorde motvärn. I samband med rånförsöket blev målsägaren skuren i magtrakten. Han kördes till sjukhus och var talbar uppger polisen.

