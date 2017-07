Västerås: Brand i motorfordon

Räddningstjänsten larmades i natt till en parkeringsplats vid Bäckby i Västerås där det börjat brinna i ett motorfordon. När man kom på plats stod inga andra fordon nära och branden kunde snabbt släckas. Vad som orsakat branden är ännu oklart.

