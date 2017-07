Norrköping: Motorcykel i diket



Kl. 04.08 larmades ambulans och polis till Gamla Övägen mellan Evalund och Snövelstorp utanför Norrköping med anledning av att en person anträffat en omkullkörd motorcykel. På platsen låg även en hjälm, ett par handskar och ytterligare lite saker som antas ha lämnats kvar där av föraren. Det fanns dock ingen person eller några spår av att någon blivit skadad på platsen. Efter att ha sökt av närområdet med hund utan resultat, kontrollsamtal till närliggande sjukhus samt flera resultatlösa försök att nå MC-ägaren har polisen lämnat ärendet utan någon mer åtgärd än att de personliga tillhörigheter som hittades på platsen togs om hand.

Both comments and pings are currently closed.