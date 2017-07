Kalmar: Singelolycka på Norra Vägen

En singelolycka inträffade straxt före sex på Norra Vägen i Kalmar. En personbil ska enligt de första uppgifterna ha kört in i ett träd. Föraren, en man född -85, fördes med ambulans till sjukhus med oklara skador.

Both comments and pings are currently closed.