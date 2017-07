Trelleborg: Rökutveckling på bensinstation

Räddningstjänsten larmades vid sextiden på lördagsmorgonen till en Shellmack i hamnen Trelleborg där det ska varit kraftig rökutveckling inne i butiken. Räddningsenheter har i skrivande stund precis anlänt till platsen och någon ytterligare information om händelsen finns inte.

Both comments and pings are currently closed.