Karlskrona: Singelolycka i Holmsjö

Ambulans och räddningstjänst larmades straxt efter sex till riksväg 28 utanför Holmsjö norr om Karlskrona där det ska ha inträffat en singelolycka med en personbil. Enligt polisen ska fyra personer ha färdats i fordonet men man har i skrivande stund inga uppgifter om skadeläget på de inblandade.

