Hallsberg: Singelolycka

En singelolycka inträffade straxt efter sju på länsväg 529 vid den så kallade Tegelbruksrakan norr om Hallsberg. Det har inte framkommit om någon person kom till skada vid olyckan. Trafikverket uppgav att det var begränsad framkomlighet vid platsen under en kortare tid.

