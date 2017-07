Härjedalen: Björn avlivad

Igår vid 19-tiden fick polisen ett telefonsamtal om en närgången orädd björn i Linkvarn. Det finns även tidigare noteringar om björnens uppträdande. Idag på morgonen har en eftersöksjägare, på uppdrag av polisen, avlivat en björn som uppträtt på sånt sätt att den kan antas vara farlig för människors säkerhet. Lagstöd Jaktlagen §9. Björn som avlivas när den är fredad tillfaller staten skriver polisen på sin sida.

