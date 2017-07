Lerum: Brödbil välte på E20

På E20 vid Hulanmotet var det en mindre lastbil (brödbil) som välte på vägen vid sextiden. Föraren, en yngre man klarar sig oskadd uppger polisen. Brödbilen blockerade dock bägge körfälten i norrgående riktning. Vid 07-tiden var vägen öppen igen för trafik.

