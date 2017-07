Stockholm: Räddningsinsats

Ett häst- och vagnekipage körde på ner i vattnet vid Djurgårdsbrunn. Enligt uppgifter till räddningstjänsten ska fyra personer ha varit i vagnen vid olyckstillfället. Det är oklart om någon blev skadad. Under räddningsarbetet var Djurgårdsbrunnskanalen avstängd för båttrafik.

