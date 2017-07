Motala: Trafikolycka på riksväg 34

En trafikolycka har inträffat på riksväg 34 vid avfarten till Borenshult utanför Motala. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska samtliga inblandade själva ha kunnat ta sig ur fordonen. Det är oklart om någon av dessa har skadats men både ambulans samt räddningstjänst och polis har skickats till platsen.

