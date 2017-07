Stockholm: Person skjuten i villaområde

En man har skjutits i ett villaområde i Tyresö, Stockholm. Mannen har förts i ambulanshelikopter till sjukhus och platsen har spärrats av. En stor polisstyrka söker nu efter gärningsmannen. Det finns inga uppgifter hur svårt skadad offret är.

