Stenungsund: Tre skadade av blixtnedslag

Tre fotbollsspelare i division 2 skadades tidigare idag av blixten under en fotbollsmatch vid Nösnäsvallen i Stenungsund. Enligt polisen ska ingen av de tre ha ådragit sig några livhotande skador men förts i ambulanser till sjukhus.

