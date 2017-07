Malmö Brandbomb mot fordon

Någon har kastat en brandbomb in i en parkerad bil på Serenadgatan i Malmö i natt. Gärningsmannen lämnade platsen till fots. Flera vittnen har gett sig tillkänna till polisen. Nåton gärningsman har i skrivande stund inte anträffats.

Both comments and pings are currently closed.