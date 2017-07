Luleå: Man kastade möbler

Samtal inkom i natt till ledningscentralen på polisen om en man som kastade utemöbler omkring sig på en adress på Örnästet i Luleå. Patrullen som skickades till platsen anträffade en man som stämmer överens på signalementet. Mannen uppvisade tydliga tecken på att vara påverkad och hade på sig en mindre mängd narkotika och är nu misstänkt för ringa narkotikabrott. Han får även sova ruset av sig på polishuset i Luleå.

Both comments and pings are currently closed.