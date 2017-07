Motala: En omkom i olycka

Uppdatering: En man i 20-årsåldern omkom på lördagskvällen i en singelolycka vid en mindre väg utanför Ljungsbro, Linköping. Två män befann sig i bilen och den andre vårdas på sjukhus med allvarliga skador uppger Corren.se

Both comments and pings are currently closed.