Norrköping: Rån mot Coop på Fjärilsgatan

Ett överfallslarm inkom klockan 06:08 från Coop, Fjärilsgatan Norrköping. Det visade sig vara tre maskerade personer som hade väntat in morgonens personal som var på väg till jobbet. Med någon form av tillhygge, dock ej skjutvapen, hotade de personalen och fick med sig en okänd summa pengar. Initialt är det oklart beträffande om någon ur personalen blivit skadad. Platsen har spärrats av i avvaktan på teknisk undersökning. Polisens hundförare och tekniker är på plats för brottsplatsundersökning. Beträffande vilken typ av gods, eller vad som tillgripits är för närvarande inte helt klarlagt. Personalen chockades och krisstöd för dessa kommer att initieras. Polisen tar emot tips via 114 14 om någon sett något som kan sättas i samband med rånet, exemplevis personer eller fordon i området.

