Uppsala: Grovt rån mot OK/Q8

I samband med att personal skall öppna butiken OKQ8 i Valsätra blir personal övermannad av flertalet gärningsmän under vapenhot. Personal blir sedan bunden i butiken och personerna tillgriper därefter gods från butiken innan dem lämnar platsen. En förundersökning gällande grovt rån är inledd. Personal i butiken har ej fysiskt blivit skadad men är chockad. Polisen önskar in iakttagelser från platsen eller närområdet, speciellt mellan tidpunkterna 06.00-07.00.

