Gällivare: Fjällräddning

Kl 09.04 idag får polisen in ett samtal från stugvärden i Singisstugorna. Han berättar att igår lördag vid 11-tiden så lämnade en kvinna i 40-års åldern stugan. Hon skulle gå in på Durings led och komma tillbaka på kvällen. Hon lämnade sin ryggsäck i stugan. Kvinnan är idag på morgonen inte åter. Efter informationsinhämtning under förmiddagen har inget nytt kommit fram. Kvinnan saknas fortfarande. Polisens vakthavande befäl beslutar därför kl 12:18 om räddningstjänst med stöd av lag om skydd mot olyckor (LSO), att efterforska den som försvunnit under sådana omständigheter att det kan befaras att det föreligger fara för liv eller hälsa. Fjällräddare larmas och samtidigt undersöker vi möjligheten att använda helikopter. Har du uppgifter om kvinnan, som för övrigt är okänd – inget namn och inget närmare signalement – kontakta omgående polisen.

