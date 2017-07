Klippan: Skolbrand i Ljungbyhed

Räddningstjänsten larmades vid 23.30-tiden till Nybrogatan i Ljungbyhed där det börjat brinna i en skolbyggnad. Det är en kraftig brand, och en länga av skolan är helt övertänd. Polis på platsen biträder räddningstjänsten i arbetet. Släckningsarbetet beräknas pågå under natten. Det finns i nuläget inga uppgifter om vad som startat branden.

Both comments and pings are currently closed.