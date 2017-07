Norrköping: Flera båtar stulna

03.57 fick polisen in samtal om stöld av flera båtar och båtmotorer från Juskön i Slätbaken, Norrköpings kommun. Fem båtar med motorer, och ytterligare fyra båtmotorer ska ha stulits. Båtarna ska ha körts ut i vattnet och har troligen senare lastats upp på ett släp. Eventuellt har lastningen skett vid Stegeborg. Vittnen har sett en eller flera personer vid brottsplatsen på Juskön, och någon eller några av dem ska ha hämtats upp med bil. Värdet på det stulna är än så länge oklart. Stölderna ska ha skett vid 02-tiden natten till måndagen. Polisen är intresserad av iakttagelser av bilar, båtar eller personer som kan ha med stölden att göra, både vid Juskön och vid Stegeborg. Den som har information bör ringa polisen på 114 14.

