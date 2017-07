Skellefteå: Dynamit anträffat i Jörn

Under förmiddagen fick polisen samtal från en person som hittat gammal dynamit i ett förråd. Vi hanterar ärendet så här: Fyndet fotograferas och bilderna skickas till Nationella bombskyddssektionen i Stockholm. Där görs en bedömning om hur ärendet ska hanteras. I det här fallet är det ingen akut fara och förrådet kommer att hållas låst tills dess att bombskyddet varit på plats. Detta är ett relativt vanligt ärende för polisen. I samband med att gamla gårdar och hus städas eller förråd töms så hittas ibland gammalt sprängmedel. Ofta har sprängmedlet legat på platsen i många årtionden. Om sprängmedlet inte utgör någon akut fara får nationella bombskyddet i uppdrag att hantera föremålen i samband med att de reser runt i landet. Om läget däremot är akut spärras ett område av och bombskyddets personal kallas ut snarast.

