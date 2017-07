Norrköping: Trafikolycka i Kneippenrondellen

En trafikolycka har inträffat vid Kneippenrondellen i Norrköping. Två personbilar har kolliderat och tre personer är inblandade i händelsen. Minst en av dessa uppges vara skadad och räddningsenheter är på väg till platsen.

