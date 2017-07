Stockholm: Man skottskadad

Ambulans och polis beordrades vid 22-tiden till gamla Enskede efter uppgifter om att en skottskadad person anträffats. Den skadade har förts till sjukhus. Skadeläget är oklart. Polis arbetar med att säkerställa brottsplatsen och söka personer som kan lämna uppgifter om händelsen. Förundersökning avseende försök till mord inledd. Vid 23:30-tiden greps en person i anslutning till platsen där den skadade påträffades.

Both comments and pings are currently closed.