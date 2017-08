Eskilstuna: Brand i motorfordon

02.57 larmades polis och Räddningstjänst till Tegnergatan i Eskilstuna med anledning av att en bil börjat brinna. Utöver den bil som blivit direkt angripen har ytterligare två bilar fått mindre skador uppger polisen. Då aktuell bil var helt övertänd när Räddningstjänsten kom till platsen är det oklart hur branden startat. En anmälan om skadegörelse genom brand har upprättas.

