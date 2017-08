Eskilstuna: Sexuellt ofredande vid cykelolycka

Strax efter kl 00.30 inkom samtal om att en kvinna blivit antastad av två gärningsmän i närheten av Trumpetvägen. Kvinnan hade ramlat med sin cykel bakom ”Granngården” då två män kom fram och ville hjälpa henne. I samband med detta började den ena mannen att ta på henne vid bröst och mellan benen, de avbröt sig dock då en bekant till kvinnan kom fram. Gärningsmännen lämnade platsen innan polis hann fram. Hundpatrull har sökt efter gärningsmännen utan resultat. Ärendet har i nuläget bedömts som sexuellt ofredande. Ingen gripen eller misstänkt.

