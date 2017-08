Hallstahammar: Gräsbrand var mopedbrand

Räddningstjänsten i Hallstahammar larmades i natt till Snevringevägen där en boende såg hur det brann i terrängen. När räddningstjänsten kom på plats visade det sig att det var en moped som brann i skogskanten.

