Söderhamn: Bil voltade

En personbil voltade i natt på riksväg 50 nära Sunds industrier straxt utanför Söderhamn. Enligt uppgifter ska fordonet ha hamnat några meter utanför vägen. En person ska ha varit ute ur fordonet när räddningsenheter kom på plats. Det är oklart om denne har skadats.

