Strängnäs: Viltolycka på riksväg 55

En viltolycka inträffade tidigt på morgonen på riksväg 55 straxt söder om Malmby utanför Strängnäs. Enligt uppgifter ska ingen person ha kommit till skada men Trafikverket uppgav att det var begränsad framkomlighet under en kortare tid.

