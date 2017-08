Botkyrka: Singelolycka på E4

En singelolycka inträffade vid 04.30-tiden på E4 i höjd med södergående avfarten till Botkyrka. Enligt uppgifter ska fordonet ha blivit prejad av en personbil och då kört av vägen. Föraren som ska ha färdats ensam uppges ha ådragit sig lindrigare skador vid olyckan.

